شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير سيف الدين الجزيري في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الزمالك تأجيل حسم مصير تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري لحين استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وفق تقريره بنهاية الموسم، وسيتحدد الأمر بناءً على تقييم الجهاز الفني للاعب.

ويضع نادي الزمالك في حساباته عودة الإيفواري رزاق سيسيه من الاتحاد السكندري، وبالتالي يحتاج الفريق لخروج لاعب أجنبي من قائمته بخلاف حميد أحداد الذي أصبح أول المرشحين لمغادرة النادي من قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.