شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس استبعاد محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎تسبب محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في استياء الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، خاصة بعدما أهدر اللاعب ركلة جزاء لفريقه في مواجهة الأهلى التي جمعتهما، أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 / 1.

وكشف مصدر بالزمالك أن كارتيرون انتابته حالة من الحزن والاستياء عقب انتهاء المباراة أمس، بسبب الخسارة وإهدار محمود علاء ركلة جزاء كادت أن تقلب المباراة رأسًا على عقب، خاصة أنها كانت ستعيد الزمالك للتعادل من جديد ومن ثم العمل على تحقيق الفوز، فضلًا عن بعض الأخطاء الدفاعية التي وقعت من اللاعبين ومنهم علاء، ولذلك يدرس المدير الفني الفرنسي استبعاد محمود علاء من تسديد ركلات الجزاء.