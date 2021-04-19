شكرا لقرائتكم خبر عن مستوي الشحات يثير استياء موسيماني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار حسين الشحات، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، عقب مبارة القمة أمام الزمالك أمس.

وأبدي بيتسو موسيماني غضبه من اللاعب حسين الشحات، بسبب عدم تقديم المستوي المطلوب خلال المباراة، وإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، فيما أخبر اللاعب أن رصيده من الفرص التي يحصل عليها في تشكيل الفريق قد ينتهي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وظهرت علامات الغضب على وجه حسين الشحات عقب استبداله في مباراة الزمالك التي أقيمت بالأمس، وهو الأمر الذي رفضه الجهاز الفنى خاصة في ظل الرغبة في توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق.