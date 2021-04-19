المفوضية الاوروبية تنتقد بشدة دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

وجهت المفوضية الأوروبية اليوم ​انتقادات​ حادة لبطولة دوري السوبر الأوروبي، متجنبة الحديث عن تبعات هذه البطولة، واقترحت تسوية ملفات الإدارة في المحاكم، والقضاء المحلي.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الرياضة سونيا غوسبودينوفا:" النزاعات المتعلقة بالإدارة في الرياضة يجب أن تحل عامة في محاكم التحكيم الرياضي والقضاء المحلي".

وكان نائب رئيس المفوضية لأسلوب الحياة مارغاريتيس ​شيناس​ قد عارض البطولة التي أعلن تأسيسها 12 ناديا أوروبيا قائلاً:" يجب الدفاع عن النموذج الأوروبي الذي يقوم على المبادئ والتنوع والإدماج".

وسيقوم شكل البطولة على مشاركة 20 فريقا، الـ15 المؤسسين للبطولة، بالإضافة إلى 5 أندية ستتأهل سنويا وفقا لأدائها، وستلعب المباريات وسط الأسبوع احتراما لجدول مباريات البطولات المحلية، بينما ستكون شرارة انطلاق النسخة الأول في آب المقبل.