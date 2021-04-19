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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفوضية الاوروبية تنتقد بشدة دوري السوبر الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021
وجهت المفوضية الأوروبية اليوم انتقادات حادة لبطولة دوري السوبر الأوروبي، متجنبة الحديث عن تبعات هذه البطولة، واقترحت تسوية ملفات الإدارة في المحاكم، والقضاء المحلي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الرياضة سونيا غوسبودينوفا:" النزاعات المتعلقة بالإدارة في الرياضة يجب أن تحل عامة في محاكم التحكيم الرياضي والقضاء المحلي".
وكان نائب رئيس المفوضية لأسلوب الحياة مارغاريتيس شيناس قد عارض البطولة التي أعلن تأسيسها 12 ناديا أوروبيا قائلاً:" يجب الدفاع عن النموذج الأوروبي الذي يقوم على المبادئ والتنوع والإدماج".
وسيقوم شكل البطولة على مشاركة 20 فريقا، الـ15 المؤسسين للبطولة، بالإضافة إلى 5 أندية ستتأهل سنويا وفقا لأدائها، وستلعب المباريات وسط الأسبوع احتراما لجدول مباريات البطولات المحلية، بينما ستكون شرارة انطلاق النسخة الأول في آب المقبل.