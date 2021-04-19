دورتموند يرفض اقامة دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني، رفضه إقامة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإصلاح المخطط لدوري أبطال أوروبا.



وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، أن النادي يرفض خطط تأسيس بطولة السوبر الأوروبي، والتي رفضها أيضًا ​بايرن ميونيخ​.

وأوضح فاتسكه لموقع ناديه:" اجتمع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية، وأكدوا أن قرار مجلس الإدارة الصادر لا يزال ساري المفعول".

وأضاف:" هذا القرار يعني أن الأندية تريد تنفيذ الإصلاح المخطط لدوري أبطال أوروبا".

وتابع:" بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يمثلان وجهات نظر متطابقة بنسبة 100% في جميع المناقشات".