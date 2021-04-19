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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماعات في نادي ارسنال بين اللاعبين والإدارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021
أجرى لاعبو أرسنال محادثات مع التسلسل الهرمي للنادي حول الخطط المثيرة للجدل لدوري السوبر الأوروبي الجديد.
وذلك بعد أن تم التأكيد مساء الأحد على أن أرسنال قد وقع ليكون واحدًا من 12 ناديا مؤسسًا للدوري الجديد، والذي يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من موسم 2022-2023.
من جهته قال مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أنه لم يكن على علم بالخطة عندما سئل عنها بعد التعادل 1-1 يوم الأحد مع فولهام.
وكان لاعبي أرسنال في اجتماعات طوال اليوم مع التسلسل الهرمي للنادي في لندن.