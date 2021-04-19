اجتماعات في نادي ارسنال بين اللاعبين والإدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أجرى لاعبو ​أرسنال​ محادثات مع التسلسل الهرمي للنادي حول الخطط المثيرة للجدل ل​دوري السوبر الأوروبي​ الجديد.



وذلك بعد أن تم التأكيد مساء الأحد على أن أرسنال قد وقع ليكون واحدًا من 12 ناديا مؤسسًا للدوري الجديد، والذي يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من موسم 2022-2023.

من جهته قال مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أنه لم يكن على علم بالخطة عندما سئل عنها بعد التعادل 1-1 يوم الأحد مع فولهام.

وكان لاعبي أرسنال في اجتماعات طوال اليوم مع التسلسل الهرمي للنادي في لندن.