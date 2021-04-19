كراوتش ينصح ليفربول بعدم بيع مهاجميه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

حذّر اللاعب السابق بيتر ​كراوتش​ نادي ليفربول من بيع أي لاعب من ثلاثي المقدمة.



وقال كراوتش: "لن أبيع أيًا منهم. لماذا قد تفكر في القيام بذلك ما لم يرغب أحدهم في الذهاب؟ أنا أفهم أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لم يصلوا إلى المستويات التي توقعناها منهما هذا الموسم ولكن هذا لا يعني أن وقتهما قد انتهى".

وأضاف: "يذهلني أننا نعيش في عالم تنمو فيه ثقافة الإلغاء يومًا بعد يوم. هناك لاعب غير لائق لمدة موسم؟ قم ببيعه. أداء مدرب ضعيف؟ اطرده. إنها طريقة بائسة للمضي قدمًا ودعونا نضع ما حققه محمد صلاح وماني وفيرمينو في السياق".