اصابة بـ كورونا في صفوف يونيون برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن نادي ​يونيون برلين​ الألماني، أن الفحوصات كشفت عن إصابة مهاجمه ليون ​داجاكو​ بفيروس ​كورونا​ المستجد، ليدخل اللاعب العزل المنزلي.



وأشار النادي إلى أن داجاكو، المعار للفريق من بايرن ميونيخ، لم يخالط زملائه بفريق يونيون برلين مؤخرًا؛ بحيث إنه يغيب حاليًا بسبب الإصابة، وهو ما يعني أن إصابته بالعدوى لن تؤثر على مباراة الفريق المقررة أمام بوروسيا دورتموند الأربعاء.

وقرر يونيون برلين، دخول الفريق في عزل بشكل طوعي في أحد الفنادق على هامش المباراتين المقبلتين؛ لتفادي مصير فريق هيرتا برلين الذي يخضع للعزل لمدة أسبوعين؛ بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس، ليتم تأجيل 3 مباريات له.