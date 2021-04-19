رئيس الاتحاد الاوروبي يصف أنييلي بالكاذب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

شنّ رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ​اليكسندر تشيفرين​ هجوما لاذعا على رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، واصفا اياه بالكاذب.



وقال تشيفرين في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "انه مخيّب للآمال، لم أرَ شخصًا يكذب باستمرار مثله. تحدثت معه بعد ظهر يوم السبت وقال أن كل ما يشاع هو أكاذيب. الجشع يسمح لكل القيم الإنسانية أن تتبخر، لم نكن نعلم أن الأفاعي قريبة جدًا منا".

يذكر أن أنييلي كان من رواد فكرة انشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم الكشف عنها رسميا ليل الأحد - الاثنين وشكلت ضجّة كبيرة في الوسط الرياضي الكروي حول العالم.