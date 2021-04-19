مبالغ خيالية وراء انضمام الأندية إلى دوري السوبر الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن السبب الرئيسي لانفصال كبرى الأندية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الدخل المادي.



ومن خلال المنافسة المستجدة، ​دوري السوبر الأوروبي​، فإن الأندية الـ12 المؤسسة للبطولة ستتقاسم مبلغ 3.5 مليار يورو كدفعة أولى للمشاركة في البطولة.

إنما لم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدر المبلغ الممنوح للأندية، ولكن كشفت بعض المصادر إلى أن عدد من الشركات المستثمرة مستعدة لضخ أموال كبيرة في المشروع، ومن بينها بنك جي بي مورغان الأميركي.

وفي السياق سيحصل الفريق الفائز على اللقب بالبطولة الجديدة على 400 مليون يورو، وهي 4 أضعاف تقريبا جائزة الفائز ب​دوري أبطال أوروبا​.