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بورتو يرفض المشاركة في دوري السوبر الاوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن نادي ​بورتو​ البرتغالي برئاسة بينتو ​دا كوستا​ عن رفضه المشاركة في ​دوري السوبر الاوروبي​ والذي يشارك به أندية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وسداسي الدوري الإنكليزي الممتاز وإنتر ميلانو ويوفنتوس وميلان .

وقال رئيس بورتو ردًا على أنباء المشاركة في البطولة:" نظرًا لأن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعارض ذلك، وكجزء من (يويفا)، لا يمكننا المشاركة في أي شيء يتعارض مع مبادئ وقواعد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم" .

وأضاف:" إذا استمر هذا الأمر، فلن ينتهي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن المؤكد أنهم سيواصلون الحصول على أدلة، يجب الاعتراف بأن الأحداث التي ينظمها اليويفا هي الأحداث الرسمية" .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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