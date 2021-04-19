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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بورتو يرفض المشاركة في دوري السوبر الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021
أعلن نادي بورتو البرتغالي برئاسة بينتو دا كوستا عن رفضه المشاركة في دوري السوبر الاوروبي والذي يشارك به أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وسداسي الدوري الإنكليزي الممتاز وإنتر ميلانو ويوفنتوس وميلان .
وقال رئيس بورتو ردًا على أنباء المشاركة في البطولة:" نظرًا لأن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعارض ذلك، وكجزء من (يويفا)، لا يمكننا المشاركة في أي شيء يتعارض مع مبادئ وقواعد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم" .
وأضاف:" إذا استمر هذا الأمر، فلن ينتهي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن المؤكد أنهم سيواصلون الحصول على أدلة، يجب الاعتراف بأن الأحداث التي ينظمها اليويفا هي الأحداث الرسمية" .