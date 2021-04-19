بورتو يرفض المشاركة في دوري السوبر الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن نادي ​بورتو​ البرتغالي برئاسة بينتو ​دا كوستا​ عن رفضه المشاركة في ​دوري السوبر الاوروبي​ والذي يشارك به أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وسداسي الدوري الإنكليزي الممتاز وإنتر ميلانو ويوفنتوس وميلان .



وقال رئيس بورتو ردًا على أنباء المشاركة في البطولة:" نظرًا لأن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعارض ذلك، وكجزء من (يويفا)، لا يمكننا المشاركة في أي شيء يتعارض مع مبادئ وقواعد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم" .

وأضاف:" إذا استمر هذا الأمر، فلن ينتهي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن المؤكد أنهم سيواصلون الحصول على أدلة، يجب الاعتراف بأن الأحداث التي ينظمها اليويفا هي الأحداث الرسمية" .