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فيرغسون: الجماهير تحب بطولة دوري أبطال أوروبا كما هي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس ​فيرغسون​ الخطط ل​دوري السوبر الأوروبي​ قائلاً إن الجماهير "تحب دوري أبطال أوروبا" كما هي.

وقال فيرغسون: "إيفرتون ينفق 500 مليون جنيه إسترليني لبناء ملعب جديد بطموح للعب في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "يحب المشجعون في كل مكان المنافسة كما هي. في الفترة التي قضيتها في يونايتد، لعبنا في أربع نهائيات لدوري أبطال أوروبا وكانت دائمًا أكثر الليالي تميزًا. لست متأكدًا من أن مانشستر يونايتد متورط في هذا، لأنني لست جزءًا من عملية صنع القرار".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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