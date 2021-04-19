شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن إصابة 9 من لاعبي ومنسوبي النادي بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف نادي النصر اليوم (الاثنين)، إصابة 9 من لاعبيه ومنسوبيه بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لما أعلنه النادي عبر حسابه في "تويتر، فقد توزعت الإصابات بين 5 لاعبين، هم: فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، براد جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي.

كما كشف النادي إصابة مترجم الفريق محمود منان، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالله القشعمي، وأحد منسوبي العيادة البيطرية «بغدان»، ومسؤول العهدة «إدريس علي» بفايروس كورونا المستجد.

وأعرب النادي عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.