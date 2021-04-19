شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عباس عبيد من تدريب الصناعات العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم عباس عبيد مدرب فريق الصناعات الكهربائية العراقية استقالته من تدريب الفريق بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي في منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.

وذكر مقربون من المدرب أن عباس عبيد قدّم استقالته من تدريب فريق الصناعات الكهربائية فور انتهاء مباراة فريقه امام امانة بغداد التي خسرها بهدف مقابل هدفين.

واضافوا أن الإدارة لغاية الآن لم تقم بالرد على الاستقالة، لكن هناك ارجحية بإصرار المدرب عباس عبيد عليها،

وأشارت المصادر إلى أن الطاقم التدريبي المساعد لعباس عبيد والذي يـتألف من شقيقه حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة رهن مصيره بمصير المدرب عباس عبيد، ففي حال إصراره على استقالته، فأنهما سيستقيلان معه، أما إذا قام بالعدول عنها، فأنهما سيبقيان معه.

يذكر أن عباس عبيد الذي تسلم مهمة تدريب الصناعات الكهربائية خلفاً للمدرب السابق عماد عودة تمكن من تحقيق نتائج جيدة مع الفريق وقام بانتشاله من المركز الأخير، وهو الآن يقف بالمركز الـ16 في الترتيب العام لفرق الدوري العراقي، لكن المشاكل المالية التي يعانيها نادي الصناعات الكهربائية قد أثرت تأثيراً كبيراً في مستوى ونتائج الفريق خلال الجولات الأخيرة.