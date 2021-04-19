نجوم برشلونة اصطفوا لالتقاط صورة مع ميسي

متابعة: ضمياء فالح

اعتاد اللاعبون في جميع الأندية حول العالم، التقاط صورة مع الكأس بعد التتويج في الملعب لكن ما حدث في برشلونة، مؤخراً، أثار سيلاً من التكهنات؛ إذ اصطف لاعبو برشلونة طابوراً لالتقاط صورة مع نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وضع الكأس على الأرض وانتظر زملاءه واحداً بعد آخر.

الكأس كان أول لقب يُحرزه الفريق الكتالوني منذ فوزه بلقب الليجا عام 2019، لكن هذا لا يبرر تصرف اللاعبين الغريب ما دفع المشجعين للتساؤل عما إذا كان اللاعبون يعرفون أن ميسي سيرحل في الصيف، وأن هذه آخر فرصة لالتقاط صورة تذكارية معه.

الهولندي فرينكي دي يونج الذي سجل هدفاً في مباراة الفوز على أتلتيك بلباو 4-0، في النهائي والبوسني ميراليم بيانيتش كانا ضمن اللاعبين الذين التقطوا صورة مع ميسي الذي أسعده منظر الطابور، وانفجر ضاحكاً من المشهد العجيب.

وفي سياق متصل، وصل والد ميسي ووكيل أعماله خورخي لمدينة برشلونة، الأحد، ليلتقي بميسي قبل السفر، وفق مصدر، إلى إيطاليا للتعامل مع «أعمال شخصية» دون تحديد موعد للمباحثات مع إدارة برشلونة حول مستقبل النجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي في يونيو المقبل عندما يحتفل بعيد ميلاده الـ34، وسبق أن قال إنه سيؤجل حسم بقائه من عدمه حتى نهاية الموسم على الرغم من تصريح الرئيس الجديد لابورتا، بأنه مقتنع ببقاء النجم بعد نهائي كأس الملك.

واستغل والد ميسي وجوده في برشلونة لمشاهدة فريق الرديف يهزم فياريال الرديف 3-2 على ملعب يوهان كرويف، في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وجلس والد ميسي إلى جانب رودريجو شقيق ميسي الذي يمثل الأمريكي الدولي كونراد دي لا فوينتي، أحد لاعبي فريق برشلونة الرديف، الذي سجل هدفاً في الفوز على فياريال.

ودشن دي لا فوينتي (19 عاماً) اللعب في رديف برشلونة مطلع الموسم، لكن مصادر كشفت عن استعداد النادي الكتالوني للاستماع للعروض بشأنه نهاية الموسم، وسط اهتمام أندية ألمانية وإنجليزية به.