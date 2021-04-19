موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والقنوات الناقلة.. مهمة استعادة الكبرياء

الشارقة - اميمة ياسر -

يتطلع فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح استعادة بعض الثقة المفقودة عندما يحل اليوم الاثنين ضيفا على نظيره ليدز يونايتد بملعب "إيلاند رود" في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليدز ضد ليفربول

ويسعى الريدز لحجز مكانة فى المربع الذهبي للبريميرليج، لاسيما بعد تعثر وست هام بالهزيمة من نيوكاسل، حيث باتت الفرصة مواتية لكتيبة كلوب للاقتراب من المركز الرابع.

ليفربول يحتل حاليا المركز السادس برصيد 52 نقطة، وفى حال الفوز يصبح 55 نقطة ليتقاسم المركز الرابع مع النادي اللندني، ومن خلفه تشيلسي بفارق نقطة ومباراة أقل، لكن من أجل تحقيق هذه الغاية، ويتعين على ليفربول أولًا عبور ليدز يونايتد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 45 نقطة ويعيش حالة استثنائية مع مدربه مارسيلو بيلسا فيما يخص المستوى الهجومي.

ويدخل ليفربول هذه المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز خصوصًا بعد الخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء مباراة الإياب في ملعب أنفيلد في ليفربول بالتعادل السلبي، وتلقي الريدز هزيمة كبيرة في مباراة الذهاب في إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليفربول نجح في تحقيق فوزًا للمرة الأولى في عام 2021 على ملعبه "أنفيلد"، وذلك بعد تغلبه على أستون فيلا بنتيجة (2_1) في الجولة الماضية، بينما تمكن ليدز يونايتد من إسقاط مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف.

ويستهدف محمد صلاح التسجيل في مباراة اليوم من أجل العودة إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الذي خطفه هاري كين نجم توتنهام بتسجيل ثنائية خلال الجولة الجارية في مرمى إيفرتون، ليحتل المركز الأول برصيد 21 هدفا، فيما يحتل صلاح الوصافة برصيد 19 هدفا.