خالد الغندور ينتقد أداء الزمالك في القمة: الأهلي كان في تقسيمة

الشارقة - اميمة ياسر - علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على خسارة الفريق أمام الأهلي في قمة الدوري، التي أقيمت مساء أمس الأحد على إستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وقال "الغندور" خلال تقديم برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": في الشوط الأول كان الفريق خارج نطاق الخدمة، رغم غياب 7 أو 8 لاعبين من الأساسيين للأهلي.

وأضاف: الأهلي سيطر على مجريات الشوط الأول تمامًا، وحدثت أخطاء كارثية من لاعبي الزمالك, معقبا : هدف كالعادة جميل من محمود شيكابالا، ولكن المحصلة هي هدف جيد ثم في النهاية يفوز الأهلي.

وتابع: شعرت في بعض أوقات المباراة أن هناك تقسيمة من الأهلي أمام منطقة جزاء الزمالك, موضحا أن محمود علاء أثناء تسديده ركلة الجزاء كان قلقان.