إبراهيم سعيد: محمود علاء سبب سعادة جماهير الأهلي.. ولاعيبة الزمالك نجوم لـ"الشو" فقط

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن اندهاشه من آداء محمود علاء مدافع نادي الزمالك عقب خسارة الفريق أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1 – 2.

وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج ’’البريمو’’ المذاع عبر فضائية ’’Ten ’’: محمود علاء مصدر سعادة وبهجة لجمهور النادي الأهلي ، فبعد الخطأ الكارثي خلال نهائي القرن الإفريقي والذي تسبب في هدف محمد مجدي أفشة وتتويج المارد الأحمر بلقب دوري الأبطال، ظهر اللاعب بمستوى سيء خلال مباراة الأمس ،وفشل في فرض رقابته على محمد شريف الذي استطاع تسجيل هدفين خلال المباراة .

وتابع: جمهور الأهلي أصبح يشعر بالسعادة حال تواجد محمود علاء في التشكيلة الأساسية للزمالك،وكنت أُفضل الإعتماد على محمد عبد الغني بجوار محمود حمدي الونش في الخط الخلفي للفريق الأبيض .