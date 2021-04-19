رضا عبد العال يهاجم لاعبي الزمالك: خسارة فيهم الفلوس..والمفروض يتكسفوا على دمهم

الشارقة - اميمة ياسر - شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق هجوما حادا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري المصري ، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1 – 2.

وقال "عبد العال" خلال حواره ببرنامج ’’البريمو’’ المذاع عبر فضائية ’’Ten ’’: لعيبة الزمالك بتشحت كورة ، وخسارة فيهم الفلوس ، اللاعبين يساومون النادي من أجل تجديد تعاقدهم بمبالغ طائلة،و يلعبون بمشاعر الجمهور .

وأكد "عبدالعال" ان لاعبي الزمالك فرطوا في فرصة لا تعوض من أجل اقتناص فوزاً هاماً على الأهلي، نظراً للغيابات الكبيرة في صفوف المارد الأحمر وعلى رأسها الحارس محمد الشناوي و النيجيري جونيور أجايي و الظهير الأيسر علي معلول .