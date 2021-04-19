رضا عبد العال منفعلاً: الأهلى خد الدورى خلاص.. وكارتيرون بتاع طرشى مش مدرب

الشارقة - اميمة ياسر - وجه رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، رسالة إلى لاعبي الزمالك عقب الخسارة من الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بمسابقة الدورى العام.

وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": منهم لله لاعيبة الزمالك، نكدوا على جمهورهم، هتكسبوا الأهلى امتى.

وأضاف : الأهلي بعد الماتش ده خد الدوري خلاص، ولاعيبة الزمالك لازم تتكسف على دمها.

وأختتم "عبدالعال" حديثه قائلا: باتريس كارتيرون بتاع طرشي مش مدرب، منكوا لله يا لاعيبة الزمالك، ده فيه جبل مش واقف اسمه محمد الشناوي، واللاعيبة الزمالك معندهاش غيابات، الظلم وحش وجنش مينفعش يلعب على أبو جبل وكان لازم يقعد بعد ماتش الترجي.