تفاصيل عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم فرض عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021 في نسخته الـ62 في تاريخ الدوري المصري.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك: «لاعبو الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب وتعرضوا لهزيمة قاسية على يد الأهلى للمرة الثانية على التوالي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك سيتخذ قرارًا على الفوز بتوقيع عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري.

وأشار المصدر إلى هناك حالة من الحزن على مجلس إدارة نادي الزمالك، لهزيمة الفريق الأول لكرة القدم خصوصا بعد تولى كارتيرون المسئولية الفنية.

وكان فريق الأهلي حقق فوزًا غاليًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، من المباراة التى اقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

سجل هدفي الأهلى محمد شريف في الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا.