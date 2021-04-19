ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك.. وقائمة الهدافين بعد هدفي محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قلص الأهلي فارق النقاط بينه وبين الزمالك، بعدما فاز في مبارة القمة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لهدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من الدوري الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21 بعدما تلقى بينية رائعة من أيمن أشرف ليسدد مباشرة في شباك جنش.

بعد ذلك نجح شيكابالا في تسجيل هدف التعادل الزمالك، في الدقيقة 31 من هدف مشابه لهدفه في نهائي إفريقيا، حيث توغل من الجهة اليمنى وراوغ لاعبي الأهلي وسدد من على حدود المنطقة لتسكن الكرة أقصى يمين على لطفي.

وفي الدقيقة 35، خطف المتألق محمد شريف هدفه الثاني وللأهلي من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة سكنت على يمين جنش.

وشهد الشوط الأول استحواذا كاملا من الأهلي، وسط تراجع الزمالك في منطقته الدفاعية، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن بعض الفرص.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على أغلب فتراته وكان الأخطر، وسط تراجع للاعبي الأهلي.

وأهدر محمود علاء، مدافع الزمالك ضربة جزاء تصدى لها ببراعة علي لطفي، حارس الأهلي في الدقيقة 56.

وأنقذ علي لطفي شباك الأهلي من هدف محقق بعدما تصدى لضربة رأسية من محمود علاء في الثوان الأخيرة من المباراة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة في المركز الثثاني من 12 مباراة، فيما ظل الزمالك في الصدارة بـ33 نقطة من 15 لقاء.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

4- الإتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

14- وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

15- المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

قائمة الهدافين

وفي صراع الهدافين، تقدم محمد شريف إلى المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم، بعد هدفيه اليوم أمام الزمالك.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد هدفي محمد شريف:

1- أحمد سمير المركز الأول (طلائع الجيش) - 9 أهداف.

2- حسام حسن (مهاجم سموحة السابق)، عمرو كمال (المصري) المركز الثاني - لكل منهما - 8 أهداف.

3- يوسف أوباما (الزمالك)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) المركز الثالث - لكل منهما 7 أهداف.

4- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، وبيكلي (المقاصة)، عمرو جمال (طلائع الجيش)، ورزاق سيسيه(الاتحاد) - المركز الرابع - لكل منهمم 6 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك)، أحمد الشيخ (غزل المحلة)، باسم مرسي (المقاصة)، مصطفي فتحي (سموحة) - المركز الخامس - لكل منهم 5 أهداف.