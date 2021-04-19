في مباراة مثيرة.. الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في قمة رمضانية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من الدوري الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21 بعدما تلقى بينية رائعة من أيمن أشرف ليسدد مباشرة في شباك جنش.

بعد ذلك نجح شيكابالا في تسجيل هدف التعادل الزمالك، في الدقيقة 31 من هدف مشابه لهدفه في نهائي إفريقيا، حيث توغل من الجهة اليمنى وراوغ لاعبي الأهلي وسدد من على حدود المنطقة لتسكن الكرة أقصى يمين على لطفي.

وفي الدقيقة 35، خطف المتألق محمد شريف هدفه الثاني وللأهلي من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة سكنت على يمين جنش.

وشهد الشوط الأول استحواذا كاملا من الأهلي، وسط تراجع الزمالك في منطقته الدفاعية، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن بعض الفرص.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على أغلب فتراته وكان الأخطر، وسط تراجع للاعبي الأهلي.

وأهدر محمود علاء، مدافع الزمالك ضربة جزاء تصدى لها ببراعة علي لطفي، حارس الأهلي في الدقيقة 56.

وأنقذ علي لطفي شباك الأهلي من هدف محقق بعدما تصدى لضربة رأسية من محمود علاء في الثوان الأخيرة من المباراة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة في المركز الثثاني من 12 مباراة، فيما ظل الزمالك في الصدارة بـ33 نقطة من 15 لقاء.

شاهد أهداف المباراة