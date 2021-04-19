شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى والزمالك محتارة تشجع قمة إيه.. قدم وسلة ويد وطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تعيشها جماهير الأهلى والزمالك خلال هذه الأيام، فى ظل المواجهات التى تجمع الفريقين فى مختلف الألعاب، سواء كرة القدم أو اليد، أو السلة، أو تنس الطاولة .

الأهلى مع الزمالك أمس فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة .

وتقام اليوم مباراتا قمة واحدة فى كرة اليد وأخرى في السلة، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك فى دورى محترفى اليد، فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .

يأتى إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة الجمعة الماضى، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

وفى كرة السلة يلتقى الأهلى مع الزمالك فى نهائى بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، لحسم بطل اللقب فى النسخة الحالية من البطولة المحلية، والتى تقام بصالة الشرقية للدخان.

كما يلتقى فى العاشرة مساء غد الثلاثاء أيضاً فريقا الأهلى والزمالك فى نهائى دورى اليد مواليد 2000 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ومن المقرر أن تقام مباراة قمة أخرى بين الفريقين، على مستوى مسابقة مواليد 1999 لكرة القدم، لتحديد بطل دورى الجمهورية التى كان مقررا إقامتها غدا ولكن تم تأجيلها لما بعد شهر رمضان .

والأسبوع الماضى التقى فريق تنس طاولة الأهلى مع الزمالك فى نهائى الدورة المجمعة الثانية، والتى أقيمت بالإسماعيلية، وفاز الاحمر بنتيجة 3\1 .