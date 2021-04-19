شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على عودة عبد الرحمن زين نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الرحمن زين مدافع المصرى الشاب لصفوف فريقه عقب نهاية الموسم الحالى بعدما نجح فى المشاركة مع زد أف سى الذى يشارك بدورى القسم الثانى، بالرغم من صغر سنه ووجود كتيبة من اللاعبين الكبار الذين شاركوا بالدورى الممتاز، إلا أن اللاعب يشارك بشكل أساسى واستطاع تثبيت أقدامه منذ الأسبوع الأول مع فريق زد إف سى.

وكان على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وافق على إعارة اللاعب لزد إف سى على أمل المشاركة بشكل أساسى لزيادة خبرته الفنية، على أن يعود لصفوف الفريق الساحلى حال تألقه ومشاركته بشكل أساسى، خاصة أن شارك مع المصرى فى بعض المباريات خلال الموسم الماضى وظهر بشكل جيد .

ويبحث على ماهر عن مدافعين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق يعانى من قلة المدافعين خلال الموسم الحالى وهو ما جعل المدير الفنى يعتمد على عمرو موسى الذى كان يشارك كمدافع وسط بالفريق .

ويحتل المصرى المركز الثالث بجدول الدورى حاليا برصيد 29 نقطة من 18 مباراة فاز فى 7 وتعادل 8 وخسر 3 مواجهات ، احرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا .