7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها إدارة الزمالك تناقش مع الجهاز الفنى أسباب خسارة القمة أمام الأهلي، وأيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة.

إدارة الزمالك تناقش مع الجهاز الفنى أسباب خسارة القمة أمام الأهلي

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، على عقد جلسة مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الأسباب التى أدت لخسارة القمة 121 ضد الأهلى.

أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سموحة بسبب الإصابة

يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلي خطر الغياب عن مباراة الفريق أمام سموحة بعد غد فى الدوري للإصابة في مباراة القمة أمس. ويعاني أيمن أشرف من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وزير الرياضة يغادر المستشفى بعد حادث الطريق الصحراوى

غادر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المستشفى منذ قليل، متوجها إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، إثر الحادث الذى تعرض له أمس، خلال توجهه الى البحيرة.

اختبار طبي لحسم موقف مدافع الأهلي من مواجهة سموحة

يعكف الجهاز الطبي بالأهلي، على تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر ليكون جاهزا للحاق بمباراة فريقه ضد سموحة بعد غد الأربعاء، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وغاب أيضا عن مباراة فريقه ضد النصر بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

محمود علاء يُثير غضب كارتيرون واتجاه لإعفاءه من تسديد ضربات الجزاء

محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسبب فى استياء الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، خاصة بعدما أهدر اللاعب ركلة جزاء لفريقه فى مواجهة الأهلى التى جمعتهما أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 / 1.

الزمالك يحسم مصير سيف الدين الجزيري نهاية الموسم بعد فتوى كارتيرون

قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم مصير تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري لحين استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وفق تقريره بنهاية الموسم، وسيتحدد الأمر بناءاً على تقييم الجهاز الفني للاعب.

22 لاعبًا فى قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة نكانا فى زامبيا

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمته التى تطير ظهر الاثنين إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبى فى إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.