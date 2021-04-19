شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح بعد فوز الأحمر بالقمة: "يا بخته يا هناه اللى يرتدى شعار الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، أن فوز الأحمر بالقمة المصرية أمام نادي الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، هو ترسيخ لشعار الأهلى بمن حضر، وغرد محسن صالح عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" قائلا: "طول ما الهيبة موجودة والتاريخ مكتوب.. سيظل الأهلي يجود بالموجود".



محسن صالح على تويتر

وأضاف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، "غاب نجوم الشوط الأول.. ولعب نجوم الشوط الثاني ولم نشعر أن الشناوي غاب وأن لطفي آت.. أو أن ربيعه عاد بعد طول بعاد.. وتأكدنا بعدما حسم اللقاء أن الأهلي فوق الجميع ويا بخته ويا هناه.. اللي يرتدي شعار الاهلي يحقق ما يتمناه".

وفى ذات السياق، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز المثير على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ أن لاعبى الأهلي قدموا عرضاً جيداً ونجحوا فى التغلّب على الظروف الصعبة التى عانى منها الفريق طوال الفترة الماضية من غيابات كثيرة، وأثبتوا أنهم رجال المواقف الصعبة بفضل عطائهم اللامحدود.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي دائماً ما يلعب "بمن حضر"، فالفريق خاض مباراة الزمالك دون ستة لاعبين أساسيين تقريباً، وهم على معلول وحمدى فتحي وجونيور أجايى وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد الشناوي، ومع ذلك تفوق وفاز على الزمالك "كامل العدد".