شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الأطراف في الأهلي.. الإصابات تضرب 5 لاعبين بين أساسيين وبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاقمت أزمة الجبهتين اليمنى واليسرى في النادي الأهلي، بعدما عصفت الإصابات باللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، ليدخل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في حيرة كبيرة قبل مباراة سموحة المؤجلة من الأسبوع 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وبدا الأمر أشبه بالصداع المزمن في الأهلي بعد تعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة في الكاحل بالإضافة إلى إصابة أيمن أشرف الذي يعاني من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

صعوبة الموقف أن الثنائي المصاب حديثاً كان يلعب في هذا المركز لإصابة اللاعبين الأساسيين بها وغيابهم لفترة ليست قصيرة، وأصبح هناك 5 لاعبين بين أساسي واحتياطي مصابين في هذين المركزين، وهو ما يثير حيرة المدير الفني الأهلي.

فمع غياب علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة عن الجبهة اليسرى، فسيضطر موسيماني إلى توظيف أحد لاعبي الفريق سواء من الوسط أو الدفاع في هذا المركز، أو الاعتماد على ناشئ الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال مباراة سموحة.

بينما في الجبهة اليمنى لا يبدو الوضع أفضل حالاً، خاصة مع إصابة محمد هاني واستمرار غيابه، قبل أن ينضم إليه أحمد رمضان بيكهام، ولن تكون هناك حلولاً أمام الجنوب أفريقي، سوى الدفع بأكرم توفيق لاعب وسط الفريق في هذا المركز.

وأغلق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صفحة مباراة القمة ضد الزمالك أمس، الأحد، فى ظل ارتباط فريقه بالتحضير لمباراة سموحة باعتبار أن تركيزه على تحقيق الانتصارات فى كل مؤجلات الفريق الأحمر للمنافسة على استعادة صدارة الدوري، بعدما ابتعد عن المنافسة بسبب تأجيل عدد من مبارياته بالدورى بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش من خلال خوض تدريبات استشفائية وعلاجية، لحماية اللاعبين من الإرهاق والإجهاد المتوقع أن يصاحب اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لاسيما أن الفريق يخوض 8 مباريات خلال شهر أبريل الجاري.

ويستمر ضغط المباريات فى مايو المقبل، بخلاف معاناة الأهلى من عدد كبير من الإصابات مثل محمد هانى وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمود وحيد وحمدى فتحى وجونيور أجايى ومحمد الشناوي، مع وجود الثلاثى الغائب منذ فترة كريم نيدفيد ومحمود متولى ومحمد محمود.