شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس إعادة أبو جبل لحراسة عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المباريات المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها فريقه من الأهلى فى القمة 121.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، عن أن كارتيرون يدرس إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفريق، خاصة وإن محمود عبد الرحيم جنش لم يقدم المستوى المرغوب فيه حتى الأن.

تابع المصدر، إن كارتيرون يحمل "جنش" جزء كبير من مسئولية هدفى الأهلى فى مباراة القمة أمس، وإن الحارس كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل والحفاظ على نظافة شباكه، الأمر الذى دفع المدير الفنى للتفكير فى عودة أبو جبل خلال الفترة المقبلة.

أضاف المصدر، إن كارتيرون لم يحسم قراره بشأن عودة أبو جبل، لكنه يدرس الأمر بكل جدية من جميع الجهات، قبل أن يتخذ القرار الذى يصب فى مصلحة الفريق بشكل عام.

وخسر الزمالك من الأهلى أمس الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

أهداف القمة 121