شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لحسم دوري اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة ساخنة ينتظرها جمهور القطبين من عشاق اللعبة الشعبية الثانية بشغف كبير يلتقى الليلة الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء فى المباراة النهائية الفاصلة لدورى المحترفين لكرة اليد، وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، مباراة الليلة هى سهرة رمضانية خاصة لعشاق اللعبة لاسيما بعد سهرة الأمس التى كانت بالساحرة المستديرة بين القطبين وفاز فيها الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف بالدوري المصرى ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على قمة اليد الفاصلة..

س: كيف انتهت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى كرة اليد؟

ج: كانت قمة كرة اليد بين الزمالك والأهلي إنتهت بنتيجة 28-28، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة، على إثرها يتم حسم بطل مسابقة دوري المحترفين.

س:ماذا قدم الأهلى والزمالك فى مشوار بطولة دوري اليد؟

ج: لعب الأهلى 14 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وخسر مواجهة وحيدة أمام الزمالك وتعادل في مباراة فيما خاض الزمالك 14 مباراة، حقق الفوز في 12 لقاء وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

س: كيف استعد مدربا الأهلى والزمالك للقمة الفاصلة؟

ج: استقر طارق محروس المدير الفنى للأهلى على طريقة المواجهة وعمل على استشفاء لاعبيه وحرص على شحن بطاريات معنوياتهم وطالبهم بالفوز فى المقابل لم تختلف استعدادات حسين زكى المدير الفنى للزمالك والذى اهتم ايضا باستشفاء لاعبيه وعلاجهم من الارهاق بعد مواجهة الاهلى الاولى القوية ، واهتم بالجوانب الفنية وإصلاح بعض العيوب التى ظهرت فى المباراة الاولى.

س: هل تقام المباراة الفاصلة لدوري اليد بحضور جماهيرى؟

ج: اتحاد اليد قرر إقامة المباراة بدون جمهور، ويسمح فقط بحضور مجلس إدارة كلا الناديين كإجراء أمنى واحترازى للحماية من فيروس كورونا.

س: ماهى الأوراق الرابحة فى صفوف يد الأهلى والزمالك؟

ج: يمتلك فريق الزمالك فى صفوفه العديد من الأوراق الرابحة التى تستطيع صناعة الفارق و أبرزها ، المخضرم أحمد الأحمر قائد الفريق و معه الدينامو يحيى الدرع و اللاعب الصاعد الواعد خالد وليد فضلا عن الحارس محمود خليل " فلفل " الذى أدى مباريات قوية بالدور الثانى .

أما فريق الأهلى ، فيمتلك فى صفوفه أيضا العديد من الأوراق الرابحة و من أبرزها ، الحارس محمد عصام الطيار و دينامو صناعة اللعب إسلام حسن فضلا عن محمود نعمان المنضم حديثا من صفوف سموحة فى بداية الموسم و عمر ياسين العائد من رحلة إحتراف بالدورى القطرى مجددا لبيته القلعة الحمراء .

س: ماذا يحدث فى حالة نهاية المباراة الفاصلة بالتعادل بين الأهلى والزمالك؟

ج: أكد اتحاد كرة اليد، أنه في حالة تعادل الفريقين بعد الوقت الأصلي من المباراة سوف يتم اللجوء للوقت الاضافي وهو 10 دقائق على شوطين كل شوط 5 دقائق، وفي حالة استمرار التعادل بعد الوقت الاضافي يتم اللجوء لرميات الجزاء الترجيحية مباشرة دون اللجوء للوقت الإضافي الثاني.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك الليلة؟

ج: تنقل قناة " أون تايم سبورت " مباراة الاهلى والزمالك على الهواء مباشرة ، خاصة إنها حاصلة على حقوق بث المسابقة منذ انطلاقها .