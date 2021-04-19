شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بخليفة محمد صلاح لقيادة هجوم المقاولون أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بخدمات يوسف حسن هداف فريق 2003 بناشئى المقاولون العرب والملقب بـ"خليفة محمد صلاح"، لقيادة هجوم ذئاب الجبل في المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت الأيام الماضية تألقاً واضحاً للمهاجم الصاعد يوسف حسن خلال تدريبات الفريق الأول وظهر بصورة جيدة وهو ما جعل الجهاز الفنى للذئاب يدرس بجدية الدفع به خلال المرحلة المقبلة من أجل علاج العقم التهديفي الذى يعانى منه المقاولون هذا الموسم وتحديداً منذ رحيل سيف الجزيرى للزمالك وطاهر محمد طاهر للأهلي.

ووضع المدير الفنى للمقاولون برنامج إعداد خاص ليوسف حسن من أجل تجهيزة للقاء وادى دجلة المحدد موعده الخمس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويتمتع يوسف حسن بمهارات عالية ويجيد استغلال أنصاف الفرص وسبق للاعب الصاعد الفوز بلقب هداف بطولة الجمهورية على مدار الثلاث سنوات الماضية بدون منافس .

وكان يوسف حسن قد جذب أنظار العديد من الاندية في بداية الموسم بعد تألقة مع فريق شباب المقاولون وتلقت إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح اكثر من عرض مغري من اندية مصرية ترغب في الحصول على خدمات خليفة "صلاح" على سبيل المثال الأهلي والزمالك وبراميدز ولكن إدارة المقاولون العرب تمسكت بوجود اللاعب مفضلة تسويقه خارج مصر لتكرار تجربة ثنائى المقاولون السابق محمد الننى لاعب الارسنال الحالي ومحمد صلاح نجم ليفربول الحالي .

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.