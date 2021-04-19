بسبب دوري السوبر الاوروبي.. ريال بيتيس يتقدم للمركز الثالث في الدوري الاسباني

اِستهزأ فريق ريال بيتيس من الأندية الإسبانية التي قررت المشاركة في دوري السوبر الاوروبي، والتضحية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بنشر صورة على موقعه الرسمي ظهر فيها في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني.

وقررت أندية “ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد”، بالإضافة إلى أندية أخرى من إنجلترا، وإيطاليا الإنقلاب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بإنشاء بطولة خاصة بهم بعائدات مهولة وصلت إلى 425 مليون يورو للفريق الواحد.

ولم تقف الاتحادات المحلية مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة، فعلى سبيل المثال كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هدد أندية ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد بالإستبعاد من الدوري الإسباني، حال مشاركتهم في بطولة السوبر الاوروبي.

وهو الأمر الذي سيجعل إشبيلية في صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بعدما كان يتواجد في المركز الرابع بعد الأندية المغضوب عليها “ريال مدريد، برشلونة” أتلتيكو مدريد”.

وبالفعل، قام نادي ريال بيتيس بهذه الخطوة ولكن بشكل فكاهي، حيث نشر على موقعه الرسمي صورة أعاد فيها ترتيب جدول الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما أزال الثلاثي الذي سيشارك في دوري السوبر الاوروبي.

وظهر نادي إشبيلية في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة، وأتى فياريال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وصعد ريال بيتيس بدوره إلى المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة.