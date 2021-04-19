وجهت كبرى أندية القارة العجوز ضربة موجعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإنشاء بطولة السوبر الاوروبي ليحل محل البطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا.

وتبادر في الأذهان عدة اسئلة عند عشاق الساحرة المستديرة منها: مَن هو ممول بطولة دوري السوبر الاوروبي، وكم سيحصل البطل؟

في الحقيقة لم تعلن الأندية المؤسسة لبطولة السوبر الاوروبي في البداية عن مصادر تمويل المسابقة، ولكن صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت أن البنك الأمريكي “جي بي مورجان” سيساهم بضخ مبلغًا ضخمًا وصلت قيمته إلى 4.6 مليار دولار.

ويعد جي بي مورجان،‏ بنك متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، ويصنف كأكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أكبر شركة مساهمة في العالم.

وحتى الآن ثبت مشاركة 12 ناديًا في بطولة دوري السوبر الاوروبي، وهم الستة الكبار في إنجلترا “مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال وتوتنهام”، و3 أندية من إسبانيا “ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد”، و3 من إيطاليا يوفنتوس، ميلان، الانتر”، بينما انسحب بايرن ميونخ ودورتموند من ألمانيا، وباريس سان جيرمان من فرنسا.

وبمجرد مشاركة الأندية السالف ذكرها في دوري السوبر الاوروبي، سيحصل الفريق الواحد على مبلغ ما يقارب 425 مليون يورو، وهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بطل دوري أبطال أوروبا.

ويحصل بطل دوري أبطال أوروبا على 19 مليون يورو، الوصيف 15 مليون يورو، نصف النهائي 12 مليون يورو، ربع النهائي 10.5 مليون يورو، دور الستة عشر 9.5 مليون يورو، الفوز في دور المجموعات 2.7 مليون يورو، التعادل في دور المجموعات 900 ألف يورو، والتأهل لدور المجموعات 15.25 ألف يورو.

ما هو نظام بطولة دوري السوبر الاوربي؟

تعمل إدارة دوري السوبر الاوروبي برئاسة فلورنتينو بيريز في الوقت الحالي على استكمال العدد إلى 20 فريقًا، من أجل تكوين مجموعتين من 10 فرق.

وتخوض فرق كل مجموعة مباريات ذهاب وإياب، على أن يتأهل من كل مجموعة أول 3 فرق إلى دور الثمانية، ثم يخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس بطولة مصغرة لإكمال الدور ربع النهائي.

أما باقي الأدوار فستقام بنظام خروج المغلوب حتى يقام النهائي من مباراة واحدة، ومن المقرر بدء البطولة في شهر أغسطس القادم، على أن تنتهي في شهر مايو من العام التالي.