شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الشناوي و اللاعب جاهز لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافي محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي من فيروس كرورنا، بعدما أظهرت نتيجة المسحة التي تعرض لها اليوم، سلبية العينه، ليصبح اللاعب جاهز لمواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة القمة أمام الزمالك، والتي أقيمت أمس بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأجرى محمد الشناوي، قائد الأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم، الاثنين، للتأكد من تحول عينة اللاعب إلى سلبية أو استمرار إيجابية العينة، وعلى ضوء نتيجة المسحة سيتحدد موقف الحارس العملاق من المشاركة في مباراة سموحة المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز، أو استمرار غيابه عن مباراة الأمواج الزرقاء.