شكرا لقرائتكم خبر عن خاص الـ«المصري اليوم».. داني ميرفي نجم ليفربول السابق يفتح النار على مقترح «السوبر ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم كرة القدم الإنجليزية الأسبق داني ميرفي عن الأزمة المثارة حاليًا بسبب قيام 12 ناديا من كبار الأندية في أوروبا بفكرة إنشاء بطولة أوروبية خاصة بهم تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وهي «دوري السوبر الأوروبي».

يأتي ذلك بعدما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بجانب كل من اتحاد الكرة الإنجليزي والإسباني والإيطالي وروابط الأندية المحترفة في الدول الثلاث، بيانًا مشتركًا ردًا على اقتراح إنشاء بطولة «دوري السوبر الأوروبي».

وقال ميرفي في تصريحات خاصة لصحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «في حقيقة الأمر أشعر بصدمة كبيرة بسبب هذا الأجراء. سيضربون قلب اللعبة في مقتل، وسيثيرون قلق الجماهير في جميع أنحاء البلاد. يجب على الأندية المشاركة الرد على جماهيرها ومجتمع كرة القدم قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، الأمر يبدو غريبًا بالنسبة لي».

أضاف: «هذا الأمر يقلقني كثيرًا لكن يجب أن أقول إن بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كان واضحًا للغاية وأنا أوافق 100٪. بالنسبة لي، من غير المقبول على الإطلاق ما يجري وراء الكواليس، نأمل أن نجد الخطوات الصحيحة لعدم السماح بحدوث ذلك».

وتابع: «يجب أن تظل كرة القدم كما نعرفها جميعًا، نعم التطوير مهم جدًا للعبة ولكن ليس بتلك الطريقة الغريبة، المشروع الوحيد الذي يجب علينًا جميعًا السعي وراءه هو إصلاح بطولاتنا من الداخل وتطوير مشروع دوري أبطال أوروبا الذي روج له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من فترة».

من جانبه، سيظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني إلى وسائل الإعلام الاثنين، بصفته رئيس مجلس الإدارة للبطولة الجديدة، دوري السوبر الأوروبي، من أجل أن يقوم بعرض نظام البطولة وقوانينها.

ويمتلك داني ميرفي مسيرة جيدة مع كرة القدم الإنجليزية، حيث سبق له اللعب بقميص ليفربول خلال فترة من 1997 إلى 2004، واستطاع المشاركة في 17 مباراة وتمكن من تسجيل 25 هدفاً، بعدها كان له أكثر من محطة مع تشارلتون أثلتيك وتوتنهام هوتسبير بالإضافة إلى فولهام، قبل ان يختتم مسيرته مع فريق بلاكبيرن روفرز.

وعلى المستوى الدولي لعب ميرفي مع جميع المراحل العمرية في المنتخب الإنجليزي، لكنه لم يلعب كثيراً مع المنتخب الأول المُلقب بـ «الأسود الثلاثة»، حيث شارك في 9 مباريات فقط واستطاع تسجيل هدف وحيد.

ويعمل حاليًا ميرفي صاحب الـ 44 عامًا في مجال الإعلام، حيث يكتب مقالًا صحفيًا أسبوعيًا في شبكة «بي بي سي سبورت» البريطانية، بالإضافة إلى كونه عضوًا في فريق تحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الشبكة العملاقة.