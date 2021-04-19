شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يفوز بفضية بطولة إسبانيا المفتوحة للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ونجم فريق كوسكواد في الفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن الـ80 كجم ببطولة إسبانيا المفتوحة فئة الـ G1 والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 19 إبريل الجاري.

وحصل سيف عيسى على الميدالية الفضية بعد خسارته أمام بطل المغرب في المباراة النهائية بالنقاط بنتيجة 12-11، وتأهل البطل المصرى للدور النهائى بعد الفوز على الكرواتي توني كانييت في مواجهة نصف النهائي بنتيجة 14-9.

وقدم سيف عيسى مستويات متميزة في البطولة، خاصة عندما أقصى في مواجهة ربع النهائي الإسبانى كروز بعد التغلب عليه بنتيجة 20-2، ومن قبله فاز على مواطنه الإسبانى رويز بنتيجة 4-2.

وتأتى مشاركة بطل كوسكواد في البطولة ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، وهي ثالث بطولة يشارك فيها مع المنتخب المصرى بعد بطولتي تركيا وبلغاريا الشهر الماضي.

وانضم سيف عيسى لرعاية فريق كوسكواد يوم 21 مارس الماضى بعدما استجاب إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد للاستغاثة التي أطلقها البطل المصري في رياضة التايكوندو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عقب إعلانه البحث عن «راعى» لتجهيزه بالشكل اللائق للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021، لتحقيق حلمه في الفوز بميدالية أوليمبية لمصر.