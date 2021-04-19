شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض الاستغناء عن أطهر الطاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فكرة الاستغناء عن السودانى أطهر الطاهر، سواء بالبيع النهائى أو الإعارة لأى من الأندية التي ترغب في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهوره بشكل جيد منذ قدومه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وكان مسؤولو الهلال السوداني عرضوا على اللاعب العودة من جديد لصفوف الفريق، إلا أن الأخير أكد لهم ضرورة مخاطبة ناديه الحالى، خاصة أنه مرتبط بتعاقد رسمى مع سموحة يمتد لموسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالى.

وتمسك أحمد سامى المدير الفنى لسموحة ببقاء أطهر الطاهر مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وسيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة بعد رحيل محمد الترهونى إلى أهلى طرابلس الليبى وإصابة أحمد جمال.