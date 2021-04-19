شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد لـ «المصري اليوم»: مباراة الأهلي والزمالك حاسمة ويجب نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مجددًا في دوري المحترفين لكرة اليد، بعد مرور 24 ساعة فقط من لقاء الفريقين في كرة القدم، والذي انتهى بفوز فريق القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف، ليرفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة ويحتل وصافة الترتيب خلف الزمالك ولكن بفارق 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

ويستعد الفريقان اليوم الإثنين لمباراة حاسمة لتحديد بطل الدوري الممتاز في كرة اليد، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تواصل «المصري اليوم» مع الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ليرصد لنا استعدادات مباراة القمة.

قال الأمين: «مستعدون للمباراة بشكل ممتاز، ويجب أن يبذل الفريقين أقصى جهدهما للفوز بلقب الدوري»

وتابع: «تقام المباراة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أن جميع اللاعبين قد خضعوا للكشف الخاص بالفيروس للاطمئنان على صحتهم قبل انطلاق المباراة»

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وأكد الأمين: «بالطبع تقام المباراة بدون جمهور لتجنب الزحام في ظل انتشار جائحة كورونا، ويقتصر الحضور على لاعبي الفريقين وأعضاء مجلس الإدارة وبعض المسؤولين من الاتحاد المصري لكرة اليد»

وأشار:«مباراة اليوم مباراة حاسمة، فلابد أن يفوز أحد الفريقين، وإذا انتهت المباراة بالتعادل سنلجأ إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 5 دقائق، وإذا انتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل أيضًا سنلجأ لركلات الترجيح»

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد:«التعصب ليس له علاقة بالرياضة إطلاقًا، ويحق لكل فرد تشجيع فريقه، ولكن مع احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم التعدي على الفرق الأخرى».

والجدير بالذكر أن الفريقين قد تعادلا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة الماضي، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة (16-13)، قبل أن يحول رجال القلعة الحمراء تأخرهم إلى تعادل لتنتهي المباراة بنتيجة (28-28).