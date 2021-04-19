شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة يقود هجوم المصري أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى على الدفع بأحمد جمعة لاعب الفريق كمهاجم صريح في المباريات المقبلة بداية من لقاء الأهلى المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى المقرر له يوم 27 أبريل الجارى، بعدما لفت الأنظار خلال لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش بدور الـ16 لبطولة كأس مصر والذى نجح في إحراز هدفين ساهم بهما في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان أحمد جمعة يعانى من إصابة شديدة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى نجح في إعادة اللاعب لدائرة الضوء من جديد بعدما قام بتأهيله والإشراف على برنامجه التدريبى حتى نجح في إعادته من جديد.