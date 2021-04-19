شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني للزمالك السابق: «النادي يدفع ثمن قرار وزير الرياضة الخاطئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك مسؤولية تدهور نادي الزمالك وتحديدًا فريق الكرة الاول بعدهزيمته من الاهلي وخروجه من البطولة الافريقية من قبل لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بسبب قراره بحل مجلس الادارةالشرعي والمنتخب

وقال العسال في تصريحات خاصة للمصري اليوم بعد مباراة القمة بين الزمالك والاهلى أعتقد مصر كلها عرفت يعنى إيه يكون فيه مجلسإدارة قوى مجلس يبنى مجلس يفرح ملايين الزمالكاوية

مجلس يحقق إنتصارات وبطولات مجلس يعرف قيمة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية ويسعى لإسعادهم ولكن للأسف تم الإطاحة بهوطرده دون أى إعتبار للانجازات التى تمت دون أي إعتبار للجماهير وفرحتهم بناديهم.

وقال للأسف الوزير عندما اتخذ القرار برره بالمصلحة العامة لكن اي مصلحة عامة هذه التى تقف ضد رغبات وسعادة الجماهير الزمالكاوية.

أى مصلحة عامة هذه التى تقف ضد إستقرار وإنتصارات نادى تابع للدولة.

وشدد المستشار القانوني للزمالك علي ان المصلحة العامة تعنى إسعاد ملايين الزملكاوية والمصلحة العامة تعنى إستقرار هذه المؤسسةونجاحها وليس إسقاطها وتصدير الحزن لجماهيرها دون داعى .

واختتم العسال تصريحاته ماحدث بنادى الزمالك أحدث خلخلة رياضية واجتماعية لن تلتئم خاصة انها جاءت بعد إستقرار ونجاحاتوإنشاءات من مجلس مرتضى منصور الموقوف والمجمد