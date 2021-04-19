شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآت إجادة للاعبين عقب الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبدالحفيظ أن لاعبى الأهلي قدموا عرضاً جيداً ونجحوا في التغلّب على الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق طوال الفترة الماضية من غيابات كثيرة، وأثبتوا أنهم رجال المواقف الصعبة بفضل عطائهم اللامحدود.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي دائماً ما يلعب «بمن حضر»، فالفريق خاض مباراة الزمالك دون ستة لاعبين أساسيين تقريباً، وهم على معلول وحمدى فتحي وجونيور أجايى وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد الشناوي، ومع ذلك تفوق وفاز على الزمالك وهو كامل العدد.