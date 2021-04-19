شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يؤكد مشاركته بدوري السوبر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين أكد أتلتيكو مدريد الإسباني مشاركته في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم قائلا إن تأثيرات أزمة كورونا كان لها دور في اتخاذ هذا القرار.

وظهر اسم أتلتيكو مدريد بين 12 ناديا أعلنت أمس الأحد إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي يهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا للعبة.

وقال النادي إن جائحة كورونا أسهمت في زعزعة الاستقرار المالي للكرة الأوروبية في الوقت الحالي، كما أكد النادي أن الرغبة في تحسين نوعية منافسات اللعبة كانت من بين أسباب إقدامه على هذه الخطوة أيضا.