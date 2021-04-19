اتحاد السلة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الليتواني لتطوير 3X3

دبي: مسعد عبد الوهاب

وقع اتحاد الإمارات لكرة السلة مذكرة تفاهم مع نظيره في ليتوانيا تهدف لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الاتحاد الليتواني في تنشيط كرة السلة 3X3، بوصفها من الدول المصنفة عالمياً في مجال كرة السلة 3X3، علاوة على دعم المنتخبات من خلال تبادل إقامة المعسكرات ودورات التدريب والتحكيم.

وتم التوقيع في حفل أقيم بمقر اتحاد كرة السلة في دبي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، ويوراتاه راموسكينا نائبة سفير ليتوانيا في الإمارات، ومحمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد كرة السلة، وسالم راشد المطوع الأمين العام للاتحاد، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد ومنير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومن الجانب الليتواني مينداوقاس سبوكاس مدير عام الاتحاد الليتواني لكرة السلة، ورولانداس سكاسقيريس رئيس الاتحاد الليتواني لكرة السلة 3X3، وعضوا الاتحاد إيقناس قريثيفيسيوس، وأرناس فوسيليس.

وأعرب القرقاوي عن تقدير أسرة كرة السلة الإماراتية للاتحاد الليتواني على الزيارة، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي ترسي دعائم الشراكة البناءة لما فيه التعاون والعمل المشترك بين الجانبين من خلال الاستفادة من خبرة الاتحاد الليتواني لكرة السلة في تطوير اللعبة بالإمارات بما يعزز جهود الاتحاد في هذا الاتجاه، كما تسهم في تنشيط السلة 3X3، بالإضافة إلى مجالات التعاون الفنية الأخرى التي تهم الجانبين.

وتم خلال اللقاء تقديم عروض موجزة عن أهم أنشطة وبرامج اللعبة المطبقة في كل من الإمارات وليتوانيا والتي وضعتها الاتفاقية قيد التعاون ومن ضمنها آليات لدعم المنتخبات الوطنية وتطوير مستوى الكوادر التدريبية والتحكيمية.

وأعرب مينداوقاس عن سعادته بالشراكة، مؤكداً استعداد الاتحاد الليتواني لتقديم كل أوجه الدعم النظيره الإماراتي في المجالات االفنية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مفيدة لكلا الجانبين في تعزيز أوجه العمل المشترك لما فيه مصلحة كرة السلة بوجه عام والسلة 3X3 على وجه الخصوص، كما أشاد رئيس وفد الاتحاد الليتواني لكرة السلة بالاتفاقية واعتبرها بداية هامة تؤسس لمرحلة من التعاون والعمل المشترك ستسهم في نشر اللعبة بالإمارات.