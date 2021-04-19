شكرا لقرائتكم خبر عن رابتورز يذيق ثاندر الخسارة العاشرة على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوكلاهوما - رويترز

أذاق تورونتو رابتورز منافسه أوكلاهوما سيتي ثاندر خسارته العاشرة على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما فاز عليه 112-106 في تامبا.

وسجل كريس بوتشر 31 نقطة، منها 17 نقطة في الربع الأول، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وتألق بوتشر أيضاً قرب النهاية وسجل عشر نقاط في آخر ثلاث دقائق، كما سجل ست رميات ثلاثية في أفضل حصيلة بمسيرته.

وحقق رابتورز فوزه الثالث على التوالي، بينما خسر ثاندر في عشر مباريات متتالية.

وأضاف جاري ترينت 23 نقطة مع رابتورز، في حين سجل مالاتشي فلين 15 نقطة، وأحرز ستانلي جونسون 12 نقطة.

كما أحرز لوجوينتز دورت 29 نقطة مع ثاندر، منها 21 نقطة في الربع الأول، وأضاف داريوس بازلي 16 نقطة.

وتأخر رابتورز بفارق وصل إلى 12 نقطة في الربع الثاني، وسبع نقاط قبل الاستراحة، لكنه تقدم بنقطة واحدة في بداية الربع الأخير.