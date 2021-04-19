شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد الشناوي حارس الأهلى وتعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت آخر مسحة خضع لها محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية، سلبية ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا.

وغاب محمد الشناوي عن تدريبات الأهلي الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورنا، كما غاب عن مباراة الزمالك أمس في الدوري التى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأجرى الشناوي أكثر من مسحة خلال الأيام الماضة جاءت نتيجتها إيجابية قبل أن يجري مسحة مساء أمس وجاءت نتيجتها اليوم سلبية ليتعافي من الفيروس.