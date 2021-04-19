شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي المصري يخوض 4 مباريات قوية فى أبريل بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادي الأهلي 4 مباريات قوية فى بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المتبقية من شهر أبريل الجاري، ويلعب الاهلي 4 مباريات محلية بعد إسقاط الزمالك أمس في الدوري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة والمؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

مباريات قوية للأهلي في أبريل

ويلعب الأهلي يوم 21 أبريل مع سموحة، ثم مع إنبي يوم 24، ثم المصري يوم 27، قبل أن ينهي مبارياته بأبريل أمام الجونة يوم 30 الشهر الجارى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حالياً في جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة .

فرحة أهلاوية عقب إسقاط الزمالك في الدوري

وعمّت الفرحة أرجاء النادي الاهلي وبين جماهيره في كل مكان عقب الفوز الثمين الذي حققه المارد الأحمر على الزمالك بهدفين لهدف أول أمس ، الأحد، في القمة رقم 121 ببطولة الدوري الممتاز ونجح الاهلي في تجاوز أزمة الغيابات ليُحقق فوزاً هاماً على منافسه التقليدي بثنائية حملة توقيع محمد شريف فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك.

من جانبه ، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أن الاهلي إستحق الفوز على الزمالك ، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك إن مباريات القمة دائمًا ما تشهد حماسًا وندية بين الفريقين، ولكن نجحنا في تحقيق هدفنا بحصد نقاط الفوز.

موسيماني يعدد مكاسب الفوز على الزمالك

وأضاف: «الحمد لله كسبنا المباراة وتحكمنا في مجريات اللعب وتحديدًا في أول ٢٠ دقيقة، بعد أن فرضنا أسلوبنا ونفذنا خطتنا بشكل جيد جدا»، وأشار إلى أن الأهلي تفوق اليوم على منافس قوي يمتلك مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولكن لاعبي الأهلي كان لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.

وشدد موسيماني على أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا، نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي.

وقال موسيماني إنه يكن كل تقدير للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، نافيًا وجود أي مشادة كلامية بينهما خلال أحداث اللقاء، وأضاف أن الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل المباراة ، بدليل أنه دفع بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات.