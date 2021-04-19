عماد النحاس يحذر لاعبى المقاولون من صحوة دجلة قبل مواجهة الجبل الأخضر

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القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من صحوة وادى دجلة، بعد النتائج الإيجابية التي حققها "الغزلان"، خاصة فى آخر مباراتين، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع وادي دجلة، والذي يجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد النحاس على ضرورة غلق المساحات والانتباه للمرتدات وعدم استقبال أهداف خلال المباراة، وشدد على مهاجمي الفريق أيضاً بضرورة استغلال الفرص المتاحة للتسجيل، خاصة مع تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي.

وكان وادي دجلة قد فاز بالمباراة الأخيرة في الدوري على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، قبل أن يقصي الاتحاد السكندرى من دور الـ 16 في كأس مصر ويفوز عليه بهدف نظيف.

وكان المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام أحد أندية الشركات استعداداً لمواجهة دجلة، ويأمل الجهاز الفنى للفريق فى تحسين الأوضاع بداية من مباراة وادى دجلة المقبلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري.

ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.