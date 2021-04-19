شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا يكشف رد فعل لاعبي الأهلي بعد ركلة الجزاء ويؤكد: كانت مغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى المصرى محمود البنا، حكم مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بالأمس على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، عن رد فعل لاعبى الأهلى بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الزمالك على حساب الفريق الأحمر. وقال البنا، "أشكر لاعبى الأهلى والزمالك لأنهم كان لهم دور كبير جداً فى خروج اللقاء بهذا الشكل لأنهم تقبلوا القرارات، وحتى فى ركلة الجزاء التى كان من الممكن أن تغير سير اللقاء، لاعبو الأهلى تقبلوا القرار تماماً، أشكرهم لأنهم لو لم يساعدونى كانت الأمور ستكون صعبة".

وأضاف حكم مباراة القمة، "أشكر كل من ساندونا، أعلم أن القرار لم يكن سهلاً، خاصة فى هذا التوقيت هذه مغامرة، وأشكر أحمد مجاهد على إصراره على هذا القرار.

وتابع البنا، "أتابع ما يقال فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ولكن قبل المباراة بيومين أو ثلاثة أفصل تماماً حتى لا أتأثر بأى رأى سلبي، وكنت أطلب من المقربين منى ألا يوصلوا لى أى رسائل قبل المباراة عن ما يقال على السوشيال ميديا، وأشكر جميع الطاقم لأنى لم أكن لأنجح بمفردي".