شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجرى تغييرات فى تشكيل الزمالك بعد خسارة القمة 121 أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الفرنسى باترس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لإجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون فى الاعتماد على محمد عبد الشافى بدلاً من أحمد فتوح، ومنح الفرصة لمحمد عبد الغنى لمنح محمود علاء قسط من الراحة لاستعادة تركيزه، كما سيعود أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسى، مع منح الفرصة تدريجيًا للعناصر التى ابتعدت عن المشاركة لفترة طويلة مثل محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا، وأيمن حفنى.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الفنى خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الأسباب التى أدت لخسارة القمة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

وترغب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فى الوقوف على الأسباب التى أدت لتلك الخسارة، خاصة أن حظوظ الأبيض فى الفوز كانت أكبر، نظرًا للغيابات التى يعانى منها المارد الأحمر.