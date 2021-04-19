شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مبكر للمصرى البورسعيدى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المصرى البورسعيدى معسكرا مبكرا الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها فى السابع والعشرين من أبريل الجارى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى والمقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويهدف على ماهر المدير الفنى للمصرى لزيادة التركيز بين اللاعبين، خاصة أن الفريق حصل على 10 أيام راحة من أخر لقاء خاضه أمام طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والذى حقق فيه الفريق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم أعقبه راحة لمدة ثلاثة أيام وهو ما أدى لوجود حالة من الراحة لدى اللاعبين .

ويعكف المدير الفنى حاليا على تقييم مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت بالأمس لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق الأحمر ، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمشاهدة لقاء الفريق أيضا أمام سموحه المقرر له الأربعاء المقبل لمعرفة التشكيل النهائى الذى سيلعب أمامه بالدورى .

ويسعى على ماهر إلى استمرار سلسلة الإنتصارات التى حققها الفريق مؤخرا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل استكمال سلسة النتائج الجيدة .